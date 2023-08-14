Прямая трансляция матча "Локомотив" - "Барыс" за третье место на турнире в Казани

Сегодня, 14 августа, ярославский "Локомотив" и астанинский "Барыс" сыграют за третье место на "Кубке TANECO" в Казани. Начало встречи - в 16:00 по времени Астаны, сообщают Vesti.kz.

Игру в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Также игру можно посмотреть здесь:

Напомним, что в финале турнира встретятся казанский "Ак Барс" и челябинский "Трактор". Начало - в 22:00.

В Казани "Барыс" проиграл все матчи по круговой системе - "Локомотиву" (1:2), "Трактору" (1:2) и "Ак Барсу" (2:5).

Астанчане стартуют в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) домашним матчем против "Салавата Юлаева" 2 сентября.

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