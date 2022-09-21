В России назвали ключевой эпизод в сенсации "Барыса" и отметили крутой дебют новичка

Российский "Чемпионат" подвел итоги матча казахстанского "Барыса" с екатеринбургским "Автомобилистом" в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Астане и завершилась сенсационной победой столичного клуба (2:0).

"Барыс" после шаткого старта на выезде (ни одной победы в четырех матчах) набрал ход уже в домашней серии, которую завершил с результатом четыре победы в пяти встречах. На этот раз был обыгран "Автомобилист", у которого прослеживается очевидная тенденция. Дома команда Николая Заварухина стабильно выигрывает, на выездах же исключительно проигрывает.

В самом начале матча случился один из ключевых эпизодов - Ник Эберт толкнул в борт Алихана Асетова и получил "5+20". В пятиминутном большинстве "Барысу" удалось открыть счет - Энтони Луис подставил клюшку на пятачке. Эта шайба в итоге стала победной.

Под конец периода астанчане увеличили отрыв, красиво реализовав контратаку, а затем спокойно довели дело до победы.

Отметим, что за казахстанский клуб дебютировал вратарь Юлиус Гудачек, сразу записав на свой счет "сухарь", отразив все 36 бросков. И порадовал болельщиков Астаны первой порцией фирменного победного Гуда-шоу", - говорится в тексте.

Благодаря этому выигрышу астанчане набрали девять очков и вышли на пятое место в таблице Восточной конференции, в которой "Автомобилист" с 13 баллами сохранил свое лидерство.

Следующий матч в КХЛ "Барыс" проведет на выезде с череповецкой "Северсталью" 24 сентября.

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