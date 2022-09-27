"Ребята сражались, молодцы". Скабелка - об исторической победе "Барыса"

Главный тренер "Барыса" Андрей Скабелка прокомментировал историческую победу над "Локомотивом" в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Астанчане выиграли встречу по буллитам - 1:0. Решающую попытку реализовал Никита Михайлис. Казахстанцы впервые за всю историю КХЛ победили на льду ярославского клуба.

"Несмотря на счет, игра была достаточно энергичная. "Локомотив" предложил высокий темп, мы его поддержали. Думаю, что до середины второго мы темп держали. Знали моменты, когда "Локомотив" накладывает смены. Наверное, в этом не смогли мы противопоставить сопернику что-то с середины второго периода. Концовка была полностью за "Локомотивом".

Мы знали, что в Ярославле "Барыс" не выигрывал ни разу. Ребята сражались, молодцы. Побольше моментов было у "Локомотива", но мы также имели хорошие шансы. В ситуациях, где ошибались, выручал Никита Бояркин. Считаю, что получилась хорошая, командная победа. Мы довольны. Ноль бросков в створ ворот во втором периоде? Моментов у наших ворот не было. "Локомотив" имел только территориальное преимущество.

Принципиальный ли для меня матч? Конечно, принципиальный. Но главное, чтобы ребята прониклись этой принципиальностью. Я благодарен ребятам за победу.

Разгадали "Локомотив"? Все соперники друг друга разбирают. Хотеть мало - надо мочь. У нас сегодня получилось", - цитирует тренера "Барыса" сайт КХЛ.

Отметим, что Скабелка ранее тренировал "Локомотив".

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Добавим, что "Барыс" завершит выездную серию матчем в Москве со "Спартаком" (28 сентября), а затем в Астане примет "Сочи" (2 октября) и "Нефтехимик" (4 октября).

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