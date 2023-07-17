Раскрыта зарплата новичка "Барыса" с опытом игры в НХЛ

Российский хоккейный обозреватель Артур Хайруллин раскрыл информацию о зарплате новичка "Барыса" - американского нападающего Джозефа ЛаБейта, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации источника, за следующий сезон 30-летней американец заработает 26 миллионов рублей (около 128 миллионов тенге).

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О переходе ЛаБейта "Барыс" объявил начале июля. Одностороннее соглашение рассчитано на один сезон и будет действовать до 30 апреля 2024 года.

Американец имеет опыт игры в Национальной хоккейной лиге, где провел 13 матчей за "Ванкувер Кэнакс". Минувший сезон нападающий провел в "Чикаго Вулвз". За 53 встречи в регулярном чемпионате АХЛ он заработал 22 (11+11) балла.

"Барыс" в минувшем сезоне КХЛ по итогам регулярного чемпионата занял последнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции и не попал в плей-офф.

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