Раскрыт секрет сенсации "Барыса" в матче с чемпионом КХЛ

Главный тренер "Барыса" Галым Мамбеталиев прокомментировал сенсационную победу над магнитогорским "Металлургом" в матче регулярного чемпионата КХЛ, передает Vesti.kz.

Игра прошла в Астане и завершилась со счетом 2:1 в пользу "Барыса".

- Сложный матч. Очень много бросков отразил Никита Бояркин, да и в целом команда... В чем успех? В чем была главная задача?

- Успех в том, что играли самоотверженно, именно старались блокировать броски. Сделали хорошие контратаки - забили голы. Ну, выстояли в меньшинстве - это самое главное. Ну, концовочка была тяжелая, но ребята отоборонялись и заслуженно победили.

- Добавит ли уверенности команда над довольно сильным соперником?

- Я думаю, ребята будут верить в себя и продолжать так же играть.

"Магнитка", набрав 31 балл, занимает пятое место в Восточной конференции, в которой астанчане располагаются на предпоследнем, 11-м месте, набрав 21 очко.