КХЛ
Сегодня 07:15
 

Прямая трансляция выездного матча "Барыса" в КХЛ

  Комментарии

Прямая трансляция выездного матча "Барыса" в КХЛ ©ХК "Барыс"

Сегодня, 24 января "Барыс" проведет матч регулярного чемпионата КХЛ против "Нефтехимика", сообщают Vesti.kz.

Матч состоится в Нижнекамске и начнется в 19:00 по казахстанскому времени. Прямая трансляция матча начнется в 18:50 на телеканале Qazsport и на сайте вещателя.

Матч состоится в Нижнекамске и начнется в 19:00 по казахстанскому времени. Прямая трансляция матча начнется в 18:50 на телеканале Qazsport и на сайте вещателя.

В текущем сезоне соперники провели три матча, в которых побеждал только "Нефтехимик" - 3:2 в Нижнекамске, 5:2 и 1:0 в Астане.

"Барыс" после 50 игр набрал 39 очков и занимает предпоследнее, десятое место в Восточной конференции. У "Нефтехимика" 55 баллов после 49 игр и пятое место на "Востоке".

В последних девяти матчах "Барыс" одержал лишь две победы при семи поражениях.

Континентальная Хоккейная Лига 2025/26   •   Россия, Нижнекамск   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 19:00   •   не начат
Нефтехимик
Нефтехимик
(Нижнекамск)
- : -
Барыс
Барыс
(Астана)
Кто победит в основное время?
Нефтехимик
Ничья
Барыс
Проголосовало 7 человек

