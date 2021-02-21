Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Календарь КПЛ-2021
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Прямая трансляция последнего домашнего матча "Барыса" в "регулярке" КХЛ

Начало в 17:00.

Прямая трансляция последнего домашнего матча "Барыса" в "регулярке" КХЛ
Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
0

Сегодня, 21 февраля, ХК "Барыс" проведет последний домашний матч в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2020/21, сообщает корреспондент Vesti.kz. Далее подопечным Юрия Михайлиса останется провести еще один выезд, а затем уже стартовать в плей-офф, путевку в который команда уже оформила.

Игра пройдет на "Барыс Арене" в Нур-Султане и начнется в 17:00 по столичному времени. Соперником казахстанской команды станет "Сибирь" из Новосибирска. 

Остановить "Ак Барс" и снова обыграть "Авангард". Как может финишировать "Барыс" в "регулярке" КХЛ

Пока не определилось окончательное положение "Барыса" перед стартом Кубка Гагарина. На данный момент команда идет седьмой, но может подняться выше, поэтому победа в игре против "Сибири", которая в плей-офф уже не выйдет, очень важна. 

В прямом эфире матч покажет Qazsport. Трансляция также доступна на сайте телеканала по этой ссылке

Камбэки и пересмотры голов. Как конкуренты повлияли на место "Барыса" до последнего домашнего матча в "регулярке" КХЛ

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Барыс в КХЛ Телеканал QazSport Сибирь

Ссылки по теме:

Новости
Вчера
21:19
Хоккей

"Ак Барс" отпустил матч со "Спартаком", или почему "Барыс" может успешно сыграть с фаворитом КХЛ
Вчера
18:45
Хоккей

Спасет "Барыс" от "Ак Барса". Кто может усилить игру казахстанского клуба до старта в Кубке Гагарина
Вчера
16:49
Хоккей

Плюс Фрэттин, минус Блэкер. "Барыс" назвал состав на последний выезд регулярного чемпионата
Вчера
16:36
Хоккей

"Барыс" потерял ключевого защитника перед плей-офф КХЛ
Вчера
14:35
Хоккей

Гонка с "Авто" и "Торпедо", или почему "Барыс" еще не обречен после разгрома от "Сибири" в КХЛ
Вчера
08:10
Хоккей

"Влетел под кайфом, что ли?". Эксперт сделал прогноз на гостевой матч "Барыса" с лидером "Востока" в КХЛ
21 февраля
21:46
Хоккей

Михайлис сообщил о возвращении Фрэттина в состав "Барыса"
21 февраля
20:39
Хоккей

"Автомобилист" спустил "Барыс" на восьмое место Восточной конференции КХЛ
21 февраля
19:13
Хоккей

"Барыс" разгромно проиграл "Сибири" и не смог вернуться на шестое место Восточной конференции КХЛ
21 февраля
16:05
Хоккей

"Барыс" назвал состав на последний домашний матч "регулярки" КХЛ
21 февраля
09:42
Хоккей

Прямая трансляция последнего домашнего матча "Барыса" в "регулярке" КХЛ
21 февраля
00:48
Хоккей

Камбэки и пересмотры голов. Как конкуренты повлияли на место "Барыса" до последнего домашнего матча в "регулярке" КХЛ
20 февраля
10:41
Хоккей

Эксперт дал прогноз на ближайший матч "Барыса" и назвал оптимального соперника для клуба в плей-офф КХЛ
19 февраля
22:22
Хоккей

Игрок в огне, или как переживающий вторую молодость лидер сборной Казахстана тащит "Барыс"
19 февраля
20:45
Хоккей

Остановить "Ак Барс" и снова обыграть "Авангард". Как может финишировать "Барыс" в "регулярке" КХЛ
19 февраля
13:53
Хоккей

За третьей победой? Ждем осечек, или как успешная домашняя серия "прокачает" "Барыс" в КХЛ
19 февраля
12:07
Хоккей

"Молодчики, парни!". "Барыс" показал победную раздевалку после матча с "Автомобилистом"
19 февраля
11:40
Хоккей

Экс-главный тренер "Барыса" и сборной Казахстана вошел в историю клуба КХЛ
19 февраля
10:01
Хоккей

Нам нужно подняться выше - форвард "Барыса" Асетов о победе над "Автомобилистом"
19 февраля
00:52
Хоккей

Нужная победа "Спартака" и юбилей для Старченко. За счет чего "Барыс" прыгнул на две позиции в КХЛ
18 февраля
23:23
Хоккей

"Пропустили ненужный гол, но продолжили играть по заданию". Михайлис - о победе над "Автомобилистом" в КХЛ
18 февраля
21:46
Хоккей

"Барыс" вырвал победу у "Автомобилиста" и покинул восьмое место на "Востоке"
18 февраля
18:38
Хоккей

"Барыс" назвал состав на матч КХЛ с седьмой командой "Востока"
18 февраля
18:08
Хоккей

Он забьет и "Барыс" победит? Казахстанский бомбардир, который любит играть против "Автомобилиста" в КХЛ
18 февраля
15:18
Хоккей

Когда-то "Барыс" громил их 8:1 и 7:2. О главном матче для Михайлиса за место в топ-8 "Востока"
18 февраля
10:01
Хоккей

Прямая трансляция матча КХЛ "Барыс" - "Автомобилист"
17 февраля
23:04
Хоккей

"Сейчас результат не зависит от звена Боченски - Бойд - Доус". Карлссон - о новом "Барысе", критике болельщиков и тренерском успехе Михайлиса
17 февраля
22:15
Хоккей

Дебютный гол в овертайме, или как форвард сборной Казахстана феерит за "Барыс" в КХЛ
17 февраля
21:16
Хоккей

"Я просто кайфую!". Игрок-открытие из "Барыса" - о коннекте с легионерами, "вещах в голове" и играх с "Авангардом" в КХЛ
17 февраля
19:45
Хоккей

На выбор - "Ак Барс" или "Авангард". Кого может обыграть "Барыс" для старта в Кубке Гагарина
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика