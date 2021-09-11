Прямая трансляция матча КХЛ "Барыс" - "Спартак"

Сегодня, 11 сентября, "Барыс" встретится с московским "Спартаком" в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдет в Нур-Султане и начнется в 17:00 по местному времени. Игру в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

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Перед этим поединком казахстанский клуб с двумя очками идет на десятом месте в Восточной конференции, а "Спартак" с шестью баллами располагается на третьей строчке на "Западе".

В предыдущих матчах "Барыс" на своем льду проиграл уфимскому "Салавату Юлаеву" (1:5) и магнитогорскому "Металлургу" (1:2), а также переиграл хабаровский "Амур" (3:2).

После этой игры подопечные Юрия Михайлиса отправятся на первый выезд в новом сезоне КХЛ. Матчи будут против московского ЦСКА (14 сентября), рижского "Динамо" (16 сентября) и финского "Йокерита" (18 сентября).

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