"Законная добыча". Назван победитель матча КХЛ "Барыс" - "Спартак"

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/22 "Барыс" - "Спартак". Он считает, что хозяева победят в основное время.

Встреча пройдет сегодня, 11 сентября, в Нур-Султане и начнется в 17:00 по местному времени.



"Все хорошее рано или поздно, но заканчивается, и красивые сказки в том числе. Можно констатировать, что розовая сказка "Спартака" завершилась в Уфе, и теперь для "красно-белых" начались суровые трудовые будни. Начинаются эти самые будни в солнечном Казахстане, где местный "Барыс" уже успел проиграть тем, кому должен был проиграть, и выиграл у того, у кого обязан был выиграть. И теперь считает "Спартак" своей законной добычей, поскольку по всем предсезонным раскладам явно стоял на пару ступенек выше "красно-белых". А с учетом курса казахстанского тенге, быть может, и на все три ступеньки.

В этом же направлении дует и статистика личных встреч, подтверждающая, кто в этой паре лидер, а кто так, вышел покурить. Тут мы имеем две победы "Барыса" на каждую победу "Спартака", а в казахстанской столице этот перекос еще больше.

Все это вместе позволяет нам предположить суровую бойню в столичном Нур-Султане, бойню, в которой все будет на тоненького. Но вместе с финальной сиреной выяснится, что все свои вопросы хозяева закрыли в основное время. Пусть и с минимальным счетом, пусть и с учетом везения, но спартаковская разухабистая игра с разрывом баянов и прогулками, как по Бродвею, на этом закончилась окончательно.

И бинтов с перекисью водорода "красно-белым" теперь понадобится много больше", - приводит его слова "Рейтинг Букмекеров".

Напомним, что после этой игры "Барыс" отправится на первый выезд в новом сезоне КХЛ. Матчи будут против ЦСКА (14 сентября), рижского "Динамо" (16 сентября) и "Йокерита" (18 сентября).

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