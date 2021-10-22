Прямая трансляция матча КХЛ "Барыс" - "Локомотив"

Сегодня, 22 октября, казахстанский "Барыс" проведет очередной домашний матч в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщают Vesti.kz.

Подопечные Юрия Михайлиса примут ярославский "Локомотив". Встреча пройдет на "Барыс Арене" и начнется в 19:30 по времени Нур-Султана. В прямом эфире игру покажет телеканал Qazsport. Трансляция доступна по этой ссылке.

Команды уже встречались в текущем сезоне - 3 октября матч в Ярославле остался за хозяевами со счетом 4:3.

"Барыс" с 18 очками после 20 матчей занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, "Локомотив" (22) идет шестым на "Западе".

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