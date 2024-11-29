Прямая трансляция матча "Барыса" в КХЛ

Сегодня, 29 ноября, столичный "Барыс" сыграет в регулярном чемпионате КХЛ с магнитогорским "Металлургом", сообщают Vesti.kz.

Встреча в Магнитогорске начнется в 19:00 по казахстанскому времени. Начало трансляции на телеканале Qazsport в 18:50.

Прямая трансляция на телеканале Qazsport

Столичный клуб набрал 21 очко и занимает предпоследнее, 11 место в Восточной конференции. У "Металлурга" 34 балла и пятое место на "Востоке".

Напомним, в последнем матче астанчане на выезде уступили конкурентам за выход в плей-офф новосибирской "Сибири" (2:0).

Добавим, что "Барыс" и "Металлург" уже встречались в текущем сезоне. 20 ноября казахстанский клуб обыграл магнитогорцев со счетом 2:1.