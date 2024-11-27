Две шайбы решили исход противостояния "Барыса" с прямым конкурентом за плей-офф КХЛ

Сегодня, 27 ноября, столичный "Барыс" сыграл с "Сибирью" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Новосибирске и завершилась со счетом 2:0 в пользу "Сибири".

"Сибирь" с 31 баллами поднялась на седьмое место в Восточной конференции, в которой "Барыс" располагается на предпоследней, 11-й строчке, набрав 21 балл.

В лазарете казахстанского клуба находятся Виктор Антипин, Дамир Жафяров, Роман Старченко.

Далее у астанчан запланированы гостевые матчи с магнитогорским "Металлургом" (29 ноября) и московским ЦСКА (1 декабря).