Прямая трансляция матча "Барыса" в КХЛ

Сегодня, 13 ноября, столичный "Барыс" проведет очередной матч в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Соперником выступит нижнекамский "Нефтехимик", передают Vesti.kz.

Встреча состоится в Нижнекамске и начнется в 21:00 по времени Астаны. Ее в прямом эфире покажет Qazsport, трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Команды встречались 11 ноября в том же месте и тогда победу отпраздновали нижнекамцы - 4:1.

"Нефтехимик" с 24 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, в которой "Барыс" располагается на предпоследней, 11-й строчке, набрав 14 баллов.

В лазарете астанчан по-прежнему находятся Виктор Антипин и Дамир Жафяров.

Очередную выездную серию в "регулярке" "Барыс" завершит матчами с уфимским "Салаватом Юлаевым" (15 ноября) и "Сочи" (17 ноября).