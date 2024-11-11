5 шайбами обернулся матч "Барыса" в КХЛ

ХК "Барыс" начал очередную выездную серию в регулярном чемпионате КХЛ поражением от "Нефтехимика", сообщают Vesti.kz.

Встреча в Нижнекамске завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев льда, которые проводили 1000 игру в КХЛ.

В первом периоде была заброшена лишь одна шайба - на десятой минуте отличился Никита Хоружев.

В середине второго периода Владимир Брюквин (30 минута) удвоил преимущество клуба из Татарстана.

"Барыс" на 35-й минуте усилиями Батырлана Муратова сократили отставание - 2:1.

Впрочем, в заключительном периоде "Нефтехимик" обеспечил себе убедительный исход матча. На 51-й минуте шайбу забросил Евгений Митякин, а на 54-й Богдан Киселевич установил окончательный результат.

Нижнекамцы с 24 очками занимают седьмое место в Восточной конференции, в которой астанчане располагаются на предпоследней, 11-й строчке, имея в активе 14 баллов.

Следующий матч "Барыс" проведет вновь с "Нефтехимиком". Игра в Нижнекамске состоится 13 ноября. Также, в рамках текущей выездной серии астанчане сыграют против уфимского "Салавата Юлаева" (15 ноября) и ХК "Сочи" (17 ноября).