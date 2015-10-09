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Прямая трансляция матча "Барыса" с лидером КХЛ

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Прямая трансляция матча "Барыса" с лидером КХЛ Фото: ХК "Барыс"©

Сегодня, 15 ноября, астанинский "Барыс" сыграет с магнитогорским "Металлургом" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, передают Vesti.kz.

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Сегодня, 15 ноября, астанинский "Барыс" сыграет с магнитогорским "Металлургом" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, передают Vesti.kz.

Встреча пройдёт в Астане и начнётся в 17:00 по местному времени. Игру в прямом эфире покажет телеканал Qazsport.

"Металлург" с 39 очками лидирует в таблице Восточной конференции, где "Барыс" занимает седьмое место с 27 очками.

Команды подходят к очному противостоянию без травмированных хоккеистов.

Далее "Барыс" проведёт два выездных матча против уфимского "Салавата Юлаева" (18 ноября) и омского "Авангарда" (20 ноября).

Напомним, что "Барыс" подписал нового вратаря, которого уже оценил эксперт. Подробности - тут.

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Континентальная Хоккейная Лига 2026/27   •   Казахстан, Астана   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 17:00   •   не начат
Барыс
Барыс
(Астана)
- : -
Металлург М
Металлург М
(Магнитогорск)
Кто победит в основное время?
Барыс
Ничья
Металлург М
Проголосовало 96 человек

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