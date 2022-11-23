Прямая трансляция матча "Барыса" с "Ак Барсом" в КХЛ

Сегодня, 23 ноября, казахстанский "Барыс" сыграет с казанским "Ак Барсом" в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдет в Астане и начнется в 19:30 по местному времени. Онлайн-трансляция будет доступна по этой ссылке.

Перед этой игрой "Ак Барс" с 32 очками располагается на восьмой строчке в Восточной конференции, в которой "Барыс" с 30 очками находится на девятом месте.

Отметим, что перед этим матчем казахстанский клуб объявил о подписании защитника сборной Канады.

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