Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

КХЛ
Сегодня 10:14
 

Прямая трансляция матча "Барыса" против "Ак Барса" в КХЛ

  Комментарии

Поделиться
Прямая трансляция матча "Барыса" против "Ак Барса" в КХЛ ©ХК "Барыс"

Сегодня, 8 января, астанинский "Барыс" проведёт очередной матч в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Соперником выступит казанский "Ак Барс", передают Vesti.kz.

Поделиться

Сегодня, 8 января, астанинский "Барыс" проведёт очередной матч в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Соперником выступит казанский "Ак Барс", передают Vesti.kz.

Встреча состоится в Казани и начнётся в 19:00 по времени Астаны. Игру в прямом эфире покажет Qazsport, трансляция также будет доступна на официальном сайте телеканала.

"Ак Барс" с 58 очками занимает третье место в таблице Восточной конференции, где "Барыс" находится на предпоследней, десятой строчке, имея в активе 36 очков.

Выездная серия астанчан завершится играми против уфимского "Салавата Юлаева" (10 января) и екатеринбургского "Автомобилиста" (12 января).

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Континентальная Хоккейная Лига 2025/26   •   Россия, Казань   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 19:00   •   не начат
Ак Барс
Ак Барс
(Казань)
- : -
Барыс
Барыс
(Астана)
Кто победит в основное время?
Ак Барс
Ничья
Барыс
Проголосовало 40 человек

Реклама

Живи спортом!