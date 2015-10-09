Прямая трансляция матча "Барыса" против "Ак Барса" в КХЛ

Сегодня, 8 января, астанинский "Барыс" проведёт очередной матч в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Соперником выступит казанский "Ак Барс", передают Vesti.kz.

Встреча состоится в Казани и начнётся в 19:00 по времени Астаны. Игру в прямом эфире покажет Qazsport, трансляция также будет доступна на официальном сайте телеканала.

"Ак Барс" с 58 очками занимает третье место в таблице Восточной конференции, где "Барыс" находится на предпоследней, десятой строчке, имея в активе 36 очков.

Выездная серия астанчан завершится играми против уфимского "Салавата Юлаева" (10 января) и екатеринбургского "Автомобилиста" (12 января).

