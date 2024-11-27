Прямая трансляция матча "Барыса" с конкурентом за плей-офф КХЛ

Сегодня, 27 ноября, столичный "Барыс" матчем с "Сибирью" откроет очередную выездную серию в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передают Vesti.kz.

Встреча состоится в Новосибирске и начнется в 17:30 по времени Астаны. Игру в прямом эфире покажет Qazsport, трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

"Барыс" объявил состав на выездную серию КХЛ

"Сибирь" с 25 очками занимает девятое место в Восточной конференции, в которой "Барыс" располагается на предпоследней, 11-й строчке, набрав 21 балл.

В лазарете казахстанского клуба находятся Виктор Антипин, Дамир Жафяров, Роман Старченко.

Далее у астанчан запланированы гостевые матчи с магнитогорским "Металлургом" (29 ноября) и московским ЦСКА (1 декабря).