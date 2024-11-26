Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
КХЛ
Сегодня 22:10
 

"Барыс" объявил состав на выездную серию КХЛ

  Комментарии

Поделиться
"Барыс" объявил состав на выездную серию КХЛ ©ХК "Барыс"

Столичный "Барыс" огласил состав на очередную выездную серию в регулярном чемпионате КХЛ, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Столичный "Барыс" огласил состав на очередную выездную серию в регулярном чемпионате КХЛ, сообщают Vesti.kz.

27 ноября астанчане сыграют на в Новосибирске с "Сибирью", 29-го в Магнитогорске с "Металлургом", а 1 декабря в Москве с ЦСКА.

Команда отправилась на выезд в следующем составе:

Вратари: Никита Бояркин, Юхан Маттссон, Андрей Шутов.

Защитники: Адиль Бекетаев, Данил Бутенко, Тамирлан Гайтамиров, Самат Данияр, Никита Камалов, Хакназар Кенесбай, Артем Королев, Бейбарыс Оразов, Илья Хохлов.

Нападающие: Алихан Асетов, Станислав Бочаров, Антон Бурдасов, Динмухамед Кайыржан, Всеволод Логвин, Абай Мангисбаев, Батырлан Муратов, Максим Мухаметов, Иван Николишин, Алихан Омирбеков, Руслан Оспанов, Кирилл Панюков, Михаил Рахманов, Кирилл Савицкий, Никита Сетдиков, Ансар Шайхмедденов.


Астанчане набрали 25 очков и занимает предпоследнее, 11 место в восточной конференции КХЛ.

Барыс в КХЛ КХЛ Хоккей

Реклама

Живи спортом!