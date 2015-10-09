Прямая трансляция матча "Барыс" - "Адмирал" в КХЛ

Сегодня, 28 января, столичный "Барыс" на своём льду примет владивостокский "Адмирал" в рамках матча регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщают Vesti.kz.

Где и когда смотреть матч

Встреча в Астане начнётся в 19:00 по местному времени. Трансляцию игры в прямом эфире покажет телеканал Qazsport. Также просмотр будет доступен на официальном сайте вещателя - начало в 18:50.

Актуальная форма "Барыса" в КХЛ

В турнирной таблице Восточной конференции "Барыс" располагается на 10-й позиции, имея в активе 39 очков после 51 сыгранного матча. От зоны плей-офф казахстанский клуб отделяют восемь очков.

Последние встречи астанчане провели в рамках выездной серии, которая сложилась для команды неудачно. Сначала "Барыс" уступил тольяттинской "Ладе" со счётом 0:2, затем минимально проиграл ЦСКА (0:1), а в заключительном матче серии потерпел поражение от "Нефтехимика" — 2:3.

Последние игры "Адмирала" в КХЛ

"Адмирал" также переживает непростой отрезок сезона. Дальневосточный клуб набрал 34 очка в 48 матчах и занимает 11-е место на Востоке, отставая от первой восьмёрки сразу на 15 баллов.

Неделей ранее команда дважды уступила "Ак Барсу" на домашнем льду (2:5 и 1:4), после чего неудачно стартовала в гостевой серии. Подопечные Олега Браташа проиграли "Трактору" (1:3), а затем потерпели очередное поражение — на этот раз от "Авангарда" со счётом 2:5.

