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Просто не выручали, или как отдельные ошибки сказались на первом матче "Барыса" с "Металлургом" в Кубке Гагарина

Команды забили на двоих 11 голов.

Просто не выручали, или как отдельные ошибки сказались на первом матче "Барыса" с "Металлургом" в Кубке Гагарина
Фото: ХК "Металлург"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Клубы "Барыс" и "Металлург" решили не рисковать в первом матче серии Кубка Гагарина, выпустив в стартовом составе опытных вратарей, но оба голкипера не очень удачно сыграли друг против друга. Подробнее о противостоянии - в материале корреспондента Vesti.kz

Соперники находились в неравных позициях по выбору первых номеров. "Металлург" был готов выставить сразу двух вратарей, а "Барыс" доигрывал турнир только с одним ведущим голкипером. Хенрику Карлссону, который остался безальтернативным вариантом, могли противостоять Василий Кошечкин или Юхо Олкинуора. В итоге на лед вышли игроки сборных Казахстана и России.

Первому не повезло Карлссону, когда двухметровый казахстанец был пробит на 37-й секунде. Не помогли и полевые игроки, а Хенрик не спас. Все просто потеряли шайбу из виду, а хозяева льда быстрее разобрались в ситуации. Гол на первой минуте матча встряхнул "Барыс. 

Через пять минут неудачно сыграл Кошечкин. Российский голкипер среагировал на бросок Кирилла Панюкова, но зафиксировать шайбу не сумел. Гол стал логичным итогом агрессивной игры от "Барыса". Если бы ни этот прокол в обороне, то, может, и камбэка бы не было.

Есть ошибка Кошечкина и в третьей шайбе "Барыса". Открытый бросок Даррена Дица застал его врасплох, а казахстанская команда получила преимущество в два гола (3:1). Вратаря заменили уже на 16-й минуте матча: Василий отразил 15 бросков из 18.

В другом моменте отметился уже Карлссон. Вратарь не среагировал на не самый опасный, хоть и точный бросок. Казахстанский голкипер не оставил команду в игре, позволив увеличить разницу до двух шайб (4:6), когда "Барыс" был близок к тому, чтобы снова отыграться. "Голевой пас" отдал Мэтт Фрэттин.

Предположим, что во втором матче Карлссону будет противостоять Олкинуора. Финская дуэль маловероятна, ведь Кошечкину, скорее всего, нужен перерыв, а Йони Ортио, который мог бы заменить Хенрика, еще не набрал форму для такого ответственного противостояния.

Такого еще не было, или как "Барыс" с "Металлургом" переписали историю в Кубке Гагарина

Добавим, что противостояние "Барыса" с "Металлургом" продолжится завтра, 4 марта, когда команды снова встретятся в Магнитогорске. 6 и 8 марта соперники переберутся в Нур-Султан, где продолжится серия до четырех побед.

Если "Барыс" пройдет "Металлург", или как казахстанцы могут переписать историю в Кубке Гагарина

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Сборная РК по хоккею Металлург Фрэттин Мэтт Ортио Йони

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