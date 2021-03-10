"Превратили третий период в пустую формальность". КХЛ оценила победу "Магнитки" над "Барысом"

Официальный сайт КХЛ, подводя итоги пятого матча серии между "Барысом" и "Металлургом", отметил, что поражение в Магнитогорске ставило одну из команд на грань пропасти. Ход встречи могла переломить шайба Кертиса Волка, но оборона казахстанской команды продолжала сыпаться.

"Гости тоже реализовали большинство. Кертис Волк угадал, где окажется шайба после серии отскоков, и был точен. Вместо того, чтобы зацепиться за этот шанс, "барсы" продолжили невнимательно играть в обороне, и пропустили еще. Голы Тэйлора Бека и Денниса Расмуссена превратили третий период в пустую формальность.

После пяти пропущенных шайб Ортио уступил место в воротах Хенрику Карлссону, при этом нельзя сказать, что тренерский штаб "Барыса" не угадал с вратарем. Ортио действовал неплохо, а вот защитники не помогли. Магнитогорцы же полноценно сыграли первым номером, и это принесло крупный успех", - говорится в обзоре.

Напомним, сегодня, 10 марта, "Барыс" в гостях проиграл с разгромным счетом 1:5. В серии до четырех побед "Металлург" повел 3-2. Следующая игра, которая может стать решающей, пройдет в Нур-Султане 12 марта - на нее уже распроданы все билеты.

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта прямо в своем телефоне