Потасовка произошла в матче "Барыса" в КХЛ

В матче регулярного чемпионата КХЛ между "Барысом" и московским "Динамо" произошла стычка на льду, сообщают Vesti.kz.

Эпизод произошел на 54-й минуте при счете 3:2 в пользу астанчан. Участниками потасовки стали Ансар Шайхмедденов ("Барыс") и Дилан Сикьюра ("Динамо").

Оба хоккеисты заработали по две минуты штрафа за грубость.

Отметим, что "Барыс" победил в этом матче со счетом 5:2. Первую шайбу в составе астанчан на 25-й минуте как раз забросил Шайхмедденов.

Отметим, что это был последний матч первой домашней серии астанчан в новом сезоне. Следующую игру "Барыс" проведет 18 сентября на выезде против магнитогорского "Металлурга".