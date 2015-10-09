Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
КХЛ
Сегодня 22:22
 

Потасовка произошла в матче "Барыса" в КХЛ

  Комментарии

Поделиться
Потасовка произошла в матче "Барыса" в КХЛ ©ХК "Барыс"

В матче регулярного чемпионата КХЛ между "Барысом" и московским "Динамо" произошла стычка на льду, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

В матче регулярного чемпионата КХЛ между "Барысом" и московским "Динамо" произошла стычка на льду, сообщают Vesti.kz.

Эпизод произошел на 54-й минуте при счете 3:2 в пользу астанчан. Участниками потасовки стали Ансар Шайхмедденов ("Барыс") и Дилан Сикьюра ("Динамо").

Оба хоккеисты заработали по две минуты штрафа за грубость.

Отметим, что "Барыс" победил в этом матче со счетом 5:2. Первую шайбу в составе астанчан на 25-й минуте как раз забросил Шайхмедденов.

Отметим, что это был последний матч первой домашней серии астанчан в новом сезоне. Следующую игру "Барыс" проведет 18 сентября на выезде против магнитогорского "Металлурга".

Континентальная Хоккейная Лига 2025/26   •   Россия, Краснодарский край, Сочи   •   Регулярный чемпионат, мужчины
16 сентября 21:30   •   не начат
Сочи
Сочи
(Сочи)
- : -
Торпедо Н
Торпедо Н
(Нижний Новгород)
Кто победит в основное время?
Сочи
Ничья
Торпедо Н
Проголосовало 0 человек

Реклама

Живи спортом!