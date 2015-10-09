Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
КХЛ
Сегодня 21:51
 

"Барыс" победил в матче КХЛ с 7 шайбами

  Комментарии

Поделиться
"Барыс" победил в матче КХЛ с 7 шайбами ©ХК "Барыс"

Столичный "Барыс" обыграл московское "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поделиться

Столичный "Барыс" обыграл московское "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Астане завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев льда.

Динамовцы забросили первую шайбу уже на 40-й секунде матча. Отличился Максим Комтуа.

Астанчане сравняли счет лишь во втором периоде, когда, на 25-й минуте отличился Ансар Шайхмедденов.

На 38-й минуте Вячеслав Колесников вывел "Барыс" вперед.

В третьем периоде, на 47-й минуте Никита Гусев сделал счет - 2:2.

Далее, забивал только "Барыс". На 51-й минуте это сделал Майкл Веккьоне.

На 56-й минуте Алихан Омирбеков сделал счет 4:2.

Окончательный результат на 59-й минуте оформил Веккьне, поразивший пустые ворота.

Континентальная Хоккейная Лига 2025/26   •   Россия, Хабаровск   •   Регулярный чемпионат, мужчины
17 сентября 14:15   •   не начат
Амур
Амур
(Хабаровск)
- : -
Сибирь
Сибирь
(Новосибирск)
Кто победит в основное время?
Амур
Ничья
Сибирь
Проголосовало 1 человек

Реклама

Живи спортом!