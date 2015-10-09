"Барыс" победил в матче КХЛ с 7 шайбами

Столичный "Барыс" обыграл московское "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Астане завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев льда.

Динамовцы забросили первую шайбу уже на 40-й секунде матча. Отличился Максим Комтуа.

Астанчане сравняли счет лишь во втором периоде, когда, на 25-й минуте отличился Ансар Шайхмедденов.

На 38-й минуте Вячеслав Колесников вывел "Барыс" вперед.

В третьем периоде, на 47-й минуте Никита Гусев сделал счет - 2:2.

Далее, забивал только "Барыс". На 51-й минуте это сделал Майкл Веккьоне.

На 56-й минуте Алихан Омирбеков сделал счет 4:2.

Окончательный результат на 59-й минуте оформил Веккьне, поразивший пустые ворота.