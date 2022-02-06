Два поражения в овертайме, или как "Магнитка" играла с "Барысом" в последних сезонах Кубка Гагарина

Казахстанский "Барыс" сыграет в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина с магнитогорским "Металлургом". Матчи плей-офф начнутся с 1 марта, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Как отмечает телеграм-канал "Хоккейные детали", после возвращения в "Металлург" российский тренер Илья Воробьев в третий раз встретится с "Барысом" в первом раунде Кубка Гагарина. Ранее при нем "Магнитка" выиграла одну серию у казахстанского клуба, но перед этим проиграла.

2020-й: 0:4, 3:0, 1:2 (ОТ), 0:2, 2:5.

2021-й: 7:4, 1:2 (ОТ), 2:1, 2:4, 5:1, 5:3.

Итого: 5 побед у "Магнитки" и 6 поражений.

В 2021 году в серии с "Барысом" было заброшено 22 шайбы, из них: 10 - в большинстве, 1 - в пустые ворота.

Лучшие бомбардиры серии у "Магнитки": Голдобин - 8 (5+3) очков, Плотников - 7 (1+6), Прохоркин - 6 (3+3), Мозякин - 5 (3+2), Бек - 5 (2+3).

Из лучших бомбардиров прошлогодней серии в российской команде остался только Голдобин.

"Барыс" официально вышел в плей-офф КХЛ. Соперник известен