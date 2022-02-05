"Барыс" официально вышел в плей-офф КХЛ. Соперник известен

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на официальном сайте опубликовала заявление о принятии решения не проводить оставшиеся игры регулярного чемпионата.

"4 февраля в Пекине открылись двадцать четвертые зимние Олимпийские игры. Это долгожданное событие как для спортсменов, так и для болельщиков. На несколько недель спорт объединит людей разных возрастов по всему миру. Континентальная хоккейная лига постаралась сделать все возможное для того, чтобы игроки, выступающие за десять сборных, а это 120 человек из 22 клубов КХЛ, смогли принять участие в самом важном для каждого спортсмена событии и достойно представить свою страну. Сборные России и Китая полностью состоят из игроков клубов Лиги. Команды Латвии, Чехии и Финляндии ‒ на половину и более. Представительство Лиги составит сорок процентов от общего числа участников Олимпиады.

Структура сезона Континентальной хоккейной лиги изначально учитывала необходимость паузы в связи с проведением Олимпийских игр. Игроки вовремя прибыли в расположение своих национальных команд, а сегодня большая часть из них уже в Пекине.

Пока мы ждем олимпийский хоккей, продолжаем работу над подготовкой к самой важной части сезона – плей-офф. И он обещает быть упорным и непредсказуемым, так как нет явного фаворита в борьбе за Кубок Гагарина.

Для того чтобы плей-офф состоялся с учетом текущей ситуации с пандемией, максимально комфортно для команд - участниц и болельщиков, Лига вынесет на утверждение Правления и Совета директоров КХЛ и согласование с ФХР решение не проводить оставшиеся игры регулярного чемпионата и утвердить новый порядок определения результатов регулярного чемпионата в текущем сезоне", ‒ цитирует президента КХЛ Алексея Морозова официальный сайт лиги.

Пары плей-офф будут определены по проценту набранных очков. "Выбран самый объективный вариант – распределить шестнадцать команд по проценту набранных очков от максимально возможного количества. Это известная и зарекомендовавшая себя практика фиксации результатов. Она уже применялась и в России, и в мире", - добавил Морозов.

Матчи плей-офф начнутся с 1 марта. Казахстанский "Барыс" сыграет в первом раунде с магнитогорским "Металлургом".

Остальные пары плей-офф выглядят так:

Западная конференция

СКА - "Динамо" Минск

"Йокерит" - "Спартак"

ЦСКА - "Локомотив"

"Динамо" М - "Северсталь"

Восточная конференция

"Металлург" - "Барыс"

"Трактор" - "Нефтехимик"

"Салават Юлаев" - "Сибирь"

"Ак Барс" - "Авангард"