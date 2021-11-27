"Поездка в Челябинск входила в стомиллионный пакет?". Попадание Дица на Матч Звезд КХЛ раскритиковали

Телеграм-канал "БесПроката" удивился тому, что хоккеист "Барыса" Даррен Диц примет участие в Матче Звезд КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"А кто вообще из журналистов додумался голосовать за Дица? Это с "-19" на МВЗ берут? Или поездка в Челябинск входила в стомиллионный пакет?" - пишет канал.

Для Дица это будет третье участие в шоу.

Матч Звезд КХЛ состоится 15 и 16 января 2022 года в Челябинске.

Напомним, что ранее Дица лишили капитанской повязки, он уже пропустил некоторые игры. С официальной версией клуба по этому поводу можно ознакомиться здесь.