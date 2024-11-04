Почему олимпийский провал сборной Казахстана может помочь "Барысу"

Бывший главный тренер магнитогорского "Металлурга" Федор Канарейкин высказался о выступлении "Барыса" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передают Vesti.kz.

"Вы удивитесь, но я скажу, что провал сборной Казахстана в олимпийской квалификации может сослужить астанчанам добрую службу, но только со временем. В руководстве клуба и федерации окончательно поняли, что их ставка на симбиоз легионеров, со многими из которых уже расторгнуты контракты, и местных игроков, не работает уже несколько лет подряд как в КХЛ, так и на международной арене. Долгосрочная ставка на Галыма Мамбеталиева и талантливую молодежь в перспективе может изменить ситуацию в казахском хоккее к лучшему", – приводит слова Канарейкина "Спорт День за Днем".