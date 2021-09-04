"Перебросали соперника практически в три раза". КХЛ - о поражении "Барыса" в первом матче нового сезона

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на своем сайте отметила, что игроков "Барыса" подвела реализация в стартовом матче нового сезона в "регулярке" против "Салавата Юлаева", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Нур-Султане и завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей.

"На днях "Барыс" усилился шведским нападающим Якобом Берглундом, а также канадским защитником Джо Морроу, который присоединится к команде в начале следующей недели. Уфимцы начали регулярный чемпионат не в оптимальном составе из-за травм нескольких игроков основы. Стартовый матч из-за дисквалификации пропускал лидер атак "Салавата Юлаева" Тему Хартикайнен. Вместе с Маркусом Гранлундом и Сакари Манниненом в ударном сочетании вышел Джефф Плэтт, вернувшийся из расположения сборной Беларуси. Новобранец команды защитник Динар Хафизуллин дебютировал за "Салаваат Юлаева" в первой паре, составив компанию датчанину Филипу Ларсену. Главный тренер гостей Томи Лямся продолжил доверять перспективной молодежи, которая ярко проявила себя на предсезонке: Шакир Мухамадуллин, Алексей Пустозеров, Данил Алалыкин и Данил Башкиров попали в окончательный ростер, получив игровое время в третьем и четвертом звеньях. Последний рубеж, несмотря на невыразительную игру в межсезонье, был доверен Юхе Метсоле.

Тренерский штаб "Барыса" видоизменил первую тройку команды по сравнению с последними предсезонными играми, поставив вместе Кристиана Томаса, Коди Куника и Мэттью Фрэттина. Опытнейший Роман Старченко, для которого игра стала юбилейной - 700-й в КХЛ, переместился в третье звено к Аркадию Шестакову и Кириллу Савицкому. Немного неожиданным стал выбор стартового вратаря - 22-летний Никита Бояркин выиграл конкуренцию у Йони Ортио, тем самым дебютировав в составе "Барыса" в КХЛ.

Хозяева площадки начали сезон с болельщиками на трибунах - не более тридцати процентов от вместимости домашней арены при наличии "зеленого" статуса в специальном антиковидном мобильном приложении.

Первый опасный момент в матче случился на второй минуте, когда нападающий уфимцев Башкиров перехватил поперечную передачу соперника и проверил Бояркина. Через несколько секунд уже несогласованность действий гостей в обороне привела к "пожару" в зоне и последующему удалению Евгения Бирюкова. Счет в матче был открыт на 9-й минуте, когда Александр Кадейкин нашел передачей накатывающегося на ворота по центру Николая Кулемина. По ходу первой двадцатиминутки гости достаточно много удалялись. Хозяева перебросали своего соперника практически в три раза, но не нашли ходы, чтобы переиграть Метсолу.

Команды продолжили тренировать игру в неравных составах, но игроков "Барыса" подводила реализация. Куник здорово бросал по воротам с убойной позиции, но не смог переиграть Метсолу. В другом моменте "юлаевцев" выручила перекладина после броска Никиты Михайлиса. "Салават Юлаев" ответил выходом Башкирова, тот не забил. За молодежь наверстал упущенное 35-летний Кулемин, классно сыграв на чужом "пятаке" и оформив дубль в большинстве. На последних секундах второго периода Плэтт удачно подставил клюшку под бросок партнера, забросив свою 200-ю шайбу в КХЛ!

Михайлис на старте заключительной двадцатиминутки имел стопроцентную возможность размочить счет - безрезультатно. Астанчане завелись и добились своего в меньшинстве: бросок Якоба Лильи достиг цели. Стоит отметить, что уфимцы стали допускать непозволительные ошибки при игре "5 на 4", которые чуть было не стоили команде Лямся второй пропущенной шайбы. Игроки "Салавата Юлаева" реализовали очередное большинство в третьем периоде - Сергей Шмелев открыл счет своим голом за новую команду. Точку в матче поставил Николай Кулемин, став автором хет-трика", - говорится в тексте.

Следующий матч "Барыс" проведет на своем льду с магнитогорским "Металлургом" 5 сентября, после чего также дома примет "Амур" (8 сентября) и "Спартак" (11 сентября).

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