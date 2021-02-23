Отскочили от "Ак Барса". У "Барыса" сменился соперник по первому раунду плей-офф КХЛ

ХК "Барыс" в первом раунде Кубка Гагарина теперь выходит на магнитогорский "Металлург", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Потенциальный соперник у казахстанского клуба сменился после его поражения от "Ак Барса" в овертайме, после которого удалось подняться в турнирной таблице, набрав одно очко.

Причем ранее именно казанцы были наиболее вероятным оппонентом по старту в плей-офф, так как идут первыми на "Востоке", а "Барыс" был восьмым. Но теперь подопечные Юрия Михайлиса поднялись на шестую строчку и выходят на команду, которая идет третьей, а это "Магнитка".

Напомним, до конца регулярного чемпионата казахстанской команде Михайлиса осталось провести два матча на выезде - 25 февраля против китайского "Куньлунь РС" и 27-го против омского "Авангарда".

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