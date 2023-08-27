Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Хоккей КХЛ
Комментарии

Оценены перспективы "Барыса" в новом сезоне КХЛ после триумфа в России

Оценены перспективы "Барыса" в новом сезоне КХЛ после триумфа в России
©hcbarys.kz

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) оценила перспективы "Барыса" в новом сезоне после победы казахстанского клуба на Кубке Блинова в Омске, сообщают Vesti.kz.

Подопечные Андрея Скабелки досрочно выиграли турнир, а в последнем ничего не значащем матче обыграли нижнекамский "Нефтехимик".

"Астанчане только в Омске одержали первую победу в межсезонье (до этого на турнире в Казани было четыре поражения подряд), но затем разогнались и вообще собрали максимум очков, заслуженно забрав в столицу Казахстана Кубок Блинова. В воротах "Барыса" блестяще провел три матча Эдвард Паскуале, признанный лучшим голкипером соревнования, а в атаке задавали тон иностранные форварды, значительно прибавившие в течение августа. Райли Барбер, Джереми Бракко, Джозеф ЛаБейт, Алекс Грант, Давид Скленичка - вот лидеры клуба, которые наверняка доставят немало проблем любому сопернику в сезоне, а также станут отличным примером для многочисленной доморощенной молодежи, которую Андрей Скабелка активно заводит в состав. 

Паскуале должен решить проблему на последнем рубеже, и вот уже "Барыс", занявший в прошлой регулярке последнее место на "Востоке", смотрится вполне себе на уровне признанных фаворитов конференции. Сам Скабелка тоже отметил, что доволен и результатом турнира, и ростом команды, но справедливо замечает, что только сезон покажет, на что действительно будет претендовать "Барыс", - пишет сайт КХЛ.

Новый сезон в КХЛ "Барыс" откроет домашним матчем против "Салавата Юлаева" 2 сентября.

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве
  • Пляжный футбол

Реклама

Новости
Сегодня , 14:49
КХЛ
©hcbarys.kz Оценены перспективы "Барыса" в новом сезоне КХЛ после триумфа в России
Вчера , 23:59
КХЛ
©ХК "Барыс" "Сборная Казахстана? Я открыт для этого". Американский нападающий - о переходе в "Барыс"
25 августа, 15:29
КХЛ
©ХК "Барыс" "Барыс" показал видео победной раздевалки
25 августа, 13:28
КХЛ
©ХК "Барыс" "Барыс" завершил победой подготовку к новому сезону КХЛ
25 августа, 10:26
КХЛ
©ХК "Барыс" "Барыс" назвал состав на последний матч предсезонного турнира
25 августа, 09:27
КХЛ
©ХК "Барыс" "Место в воротах займет Шутов". "Барыс" анонсировал последний матч на Кубке Блинова
23 августа, 23:32
КХЛ
©ХК "Барыс" В "Барысе" назвали цели на новый сезон в КХЛ
22 августа, 09:21
КХЛ
©ХК "Барыс" Селекция "Барыса", уход Михайлиса и влияние болельщиков. Скабелка озвучил цель на новый сезон КХЛ
21 августа, 20:00
КХЛ
©ХК "Барыс" Скабелка оценил первую победу "Барыса" в межсезонье
21 августа, 17:11
КХЛ
©ХК "Барыс" "Барыс" одержал первую победу в межсезонье
20 августа, 13:48
КХЛ
©"Трансферы в КХЛ" Названа зарплата форварда сборной Казахстана в клубе КХЛ
19 августа, 22:14
КХЛ
©ХК "Барыс" У "Барыса" отменился предсезонный матч
18 августа, 17:46
КХЛ
©ХК "Барыс" "Не смогли его удержать". Скабелка - об уходе Михайлиса, игре Паскуале и легионерах
18 августа, 17:28
КХЛ
©ХК "Барыс" В "Барысе" произошли изменения
18 августа, 16:55
КХЛ
©hctraktor "Барыс" заинтересован в подписании призера чемпионата мира
15 августа, 00:19
КХЛ
©ak-bars.ru Определился победитель предсезонного турнира с провальным участием "Барыса"
14 августа, 22:01
КХЛ
©ХК "Барыс" Форвард "Барыса" назвал фаворитов КХЛ перед стартом нового сезона
14 августа, 20:47
КХЛ
©ХК "Барыс" Скабелка подвел итоги провального выступления "Барыса" на предсезонном турнире
14 августа, 18:18
КХЛ
©ХК "Барыс" "Барыс" разгромно проиграл в матче за третье место на предсезонном турнире
14 августа, 14:12
КХЛ
©hcbarys.kz В России раскрыли неофициальный лимит в "Барысе" на легионеров
14 августа, 00:24
КХЛ
©ak-bars.ru Можно ли считать это провалом? Скабелка разобрал поражения "Барыса" на предсезонном турнире
13 августа, 22:22
КХЛ
©ХК "Барыс" "Барыс" потерпел третье поражение подряд на турнире в Казани. На этот раз от "Ак Барса"
12 августа, 17:53
КХЛ
©ХК "Барыс" В КХЛ назвали главное условие для попадания "Барыса" в плей-офф
11 августа, 19:15
КХЛ
©khl.ru/Марат Акимжанов Собравшийся судиться с "Барысом" нападающий может перейти в "Динамо"
11 августа, 07:54
КХЛ
©ХК "Барыс" Прямая трансляция матча "Барыс" - "Трактор"
10 августа, 22:12
КХЛ
©ХК "Барыс" Скабелка оценил игру новичков "Барыса" в первом предсезонном матче
10 августа, 18:27
КХЛ
©ХК "Барыс" "Барыс" стартовал с поражения на турнире в Казани
10 августа, 14:41
КХЛ
©ХК "Барыс" "Хотим решать серьезные задачи". Скабелка - о новичках, вратарях и турнире в Казани
10 августа, 10:32
КХЛ
©ХК "Барыс" "Барыс" сделал заявление по новичкам и Роману Старченко
9 августа, 19:38
КХЛ
©ХК "Барыс" "Барыс" назвал состав на предсезонный турнир в Казани

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus