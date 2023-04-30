"Отказник" сборной Казахстана признан лучшим защитником финала Кубка Гагарина

Комиссия по определению лучших игроков чемпионата Континентальной хоккейной лиги определила лауреатов финалов конференций в четырех номинациях, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу лиги.

Лучшим вратарем впервые в карьере признан Тимур Билялов ("Ак Барс"), одержавший три победы в семи матчах. По воротам Билялова было нанесено 173 броска, из которых он отразил 93,06 процента. Коэффициент надежности составил 1,83. Максимальный сухой отрезок без пропущенных шайб составил 120 минут и 19 секунд.

Лучшим защитником впервые в карьере признан Даррен Диц (ЦСКА), набравший 2 (1+1) очка в семи матчах. Шайба в седьмом матче стала золотой для армейцев. На счету Дица семь заблокированных бросков, один отбор шайбы и 19 бросков по воротам соперника.

Лучшим нападающим впервые в карьере признан Владислав Каменев (ЦСКА), набравший 3 (3+0) очка в семи матчах. Два из трех его голов стали победными для команды, также в его активе семи силовых приемов и 12 заблокированных бросков.

Лучшим новичком впервые в карьере признан Прохор Полтапов (ЦСКА), набравший 3 (1+2) очка в семи матчах. На его счету также два силовых приема, три блокированных броска и один отбор шайбы.

Напомним, что ЦСКА в семи матчах обыграл "Ак Барс" и стал обладателем Кубка Гагарина.

Ранее стало известно, что Диц и другие натурализованные легионеры не сыграют за сборную Казахстана на чемпионате мира-2023.

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