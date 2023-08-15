Определился победитель предсезонного турнира с провальным участием "Барыса"

ХК "Трактор" стал победителем турнира "Кубок TANECO" в Казани, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В финальном матче челябинский клуб встречался с местным "Ак Барсом" и одержал победу со счетом 2:1.

Егор Фатеев вывел гостей вперед уже на третьей минуте. На 14-й Илья Сафонов сравнял. А на 32-й Владимир Ткачев забросил в ворота хозяев вторую шайбу, которая в итоге стала победной.

Напомним, что худшей командой на турнире стал астанинский "Барыс", который потерпел поражения во всех четырех своих встречах.

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