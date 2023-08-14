"Барыс" разгромно проиграл в матче за третье место на предсезонном турнире

ХК "Барыс" потерпел поражение от ярославского "Локомотива", сообщает корреспондент Vesti.kz. Матч прошел в рамках рамках турнира "Кубок TANECO" в Казани.

Казахстанский и российский клубы стали худшими из четырех участников по итогам первого этапа, поэтому провели встречу за третье место.

"Локомотив" выиграл со счетом 4:0. В первом периоде в ворота "Барыса" было заброшено три шайбы, и одна - во втором отрезке матча. В составе победителя отличились: Ярослав Лихачев (12 минута), Георгий Иванов (17), Мартин Гернат (19) и Александр Елесин (28). Первый и третий голы были забиты в большинстве.

Таким образом, "Барыс" проиграл все свои матчи и стал худшей командой на турнире. Ранее подопечные Андрея Скабелки уступили с одинаковым счетом 1:2 ярославскому "Локомотиву" и челябинскому "Трактору", а затем со счетом 2:5 проиграли "Ак Барсу".

В финале турнира сыграют "Ак Барс" и "Трактор".

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ