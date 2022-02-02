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Новичок "Барыса" отметился дублем перед дебютом в КХЛ

Новичок "Барыса" отметился дублем перед дебютом в КХЛ
©ХК "Барыс"
Новости спорта Хоккей КХЛ

Защитник "Номада" Адиль Бекетаев оформил дубль в ворота "Алтая" и помог разгромить соперников в чемпионате Казахстана, передает корреспондент Vesti.kz.

"Номад" выиграл гостевую встречу со счетом 6:1, а дубль защитника довел разницу в голах до четырех. Столичная команда занимает пятое место в регулярном чемпионате Казахстана с 50 очками.

В фарм-клубе участника КХЛ Бекетаев провел 23 матча, отметившись 18 (7+11) очками. Показатель полезности - "+9".

23-летний хоккеист в межсезонье подписал двухсторонний контракт с "Барысом", а главный тренер столичного клуба Юрий Михайлис анонсировал скорое появление игрока в Континентальной хоккейной лиге.


Дебют Бекетаева в КХЛ может состояться уже в плей-офф, ведь участники Лиги могут избежать доигрывания регулярного чемпионата, а сразу стартовать во втором этапе турнира.

"Барыс" в Кубке Гагарина. Как завершится сезон в КХЛ

 

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Сборная РК по хоккею Номад ХК Михайлис Юрий

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