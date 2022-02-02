"Барыс" в Кубке Гагарина. Как завершится сезон в КХЛ

Участники Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) не будут доигрывать регулярный чемпионат, а после паузы на Олимпийские игры в Пекине стартуют игры плей-офф, предполагает телеграм-канал "БесПроката".

Казахстанский "Барыс" занимает восьмое место в Восточной конференции, а если регулярный чемпионат завершится досрочно, то столичный клуб сыграет в Кубке Гагарина.

"Чемпионат КХЛ, видимо, реально не будет доигран. То есть даже трех матчей не будет. Товарищеские турниры, а потом плей-офф", - пишет источник.

Добавим, что ранее регулярный чемпионат был остановлен досрочно, а его доиграть могли двумя путями. Определился потенциальный соперник по плей-офф и для "Барыса".

Известен соперник "Барыса" по Кубку Гагарина? Потеряют ли что-то казахстанцы после рестарта в КХЛ





