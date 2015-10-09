"Не все умеют играть в таком графике". Кравец объяснил поражение "Барыса" 1:5

Главный тренер столичного "Барыса" Михаил Кравец высказался о поражении ярославскому "Локомотиву" (1:5) в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передают Vesti.kz.

Разгромом обернулся домашний матч "Барыса" в КХЛ

— "Комментарий один - мы сделали недостаточно, чтобы обыгрывать такую команду, как "Локомотив". В первом периоде было много моментов, которые мы могли реализовать, тогда игра была бы совершенно другой. Некоторые ошибки игроков приводят к голам, потому что эта команда умеет реализовывать", — цитирует слова специалиста Shaiba.kz.

"Не все в нашей команде умеют играть в таком графике четыре игры через день. Нужна ротация, нужны игроки, которые могут заменить молодых хоккеистов, не выдерживающих эту нагрузку. В целом, нужно работать лучше, нужно выигрывать единоборства, забивать голы против такой команды", — добавил Кравец.

Напомним, астанинский клуб начал новый сезон уже с новым наставником — российским специалистом Михаилом Кравцом. Летом клуб из столицы провёл масштабное обновление состава, усилив сразу несколько позиций.

Команду пополнили американские нападающие Майк Веккионе и Мэйсон Морелли, защитники из США Иэн Маккошен и Райли Уолш, а также канадский хоккеист Джейк Масси. Вратарскую линию укрепил ещё один канадец — Оливье Родриг. Кроме того, ряды "Барыса" усилили российский форвард Эмиль Галимов и казахстанский защитник Дмитрий Бреус.