Разгромом обернулся домашний матч "Барыса" в КХЛ

Астанинский "Барыс" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ уступил ярославскому "Локомотиву" со счётом 1:5, передают Vesti.kz.

Гости открыли счёт уже на 4-й минуте — шайбу забросил защитник Андрей Сергеев. Во втором периоде преимущество «железнодорожников» закрепил канадский форвард Байрон Фрэз.

В начале заключительной двадцатиминутки "Локо" провёл два быстрых гола подряд: отличились Георгий Иванов и Егор Сурин. "Барыс" сумел отыграть одну шайбу усилиями Рейлли Уолша на 56-й минуте, однако уже под занавес матча Никита Кирьянов установил окончательный счёт — 5:1 в пользу гостей.

После этой победы "Локомотив" набрал 18 очков и вышел в лидеры Западной конференции. "Барыс" с 11 баллами остаётся на 6-й позиции в Востоке. В следующей встрече 5 октября астанчане сыграют на выезде против "Сибири".