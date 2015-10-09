Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
КХЛ
Сегодня 21:08
 

Разгромом обернулся домашний матч "Барыса" в КХЛ

  Комментарии

Поделиться
Разгромом обернулся домашний матч "Барыса" в КХЛ ©ХК "Барыс"

Астанинский "Барыс" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ уступил ярославскому "Локомотиву" со счётом 1:5, передают Vesti.kz.

Поделиться

Астанинский "Барыс" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ уступил ярославскому "Локомотиву" со счётом 1:5, передают Vesti.kz.

Гости открыли счёт уже на 4-й минуте — шайбу забросил защитник Андрей Сергеев. Во втором периоде преимущество «железнодорожников» закрепил канадский форвард Байрон Фрэз.

В начале заключительной двадцатиминутки "Локо" провёл два быстрых гола подряд: отличились Георгий Иванов и Егор Сурин. "Барыс" сумел отыграть одну шайбу усилиями Рейлли Уолша на 56-й минуте, однако уже под занавес матча Никита Кирьянов установил окончательный счёт — 5:1 в пользу гостей.

После этой победы "Локомотив" набрал 18 очков и вышел в лидеры Западной конференции. "Барыс" с 11 баллами остаётся на 6-й позиции в Востоке. В следующей встрече 5 октября астанчане сыграют на выезде против "Сибири".


Континентальная Хоккейная Лига 2025/26   •   Россия, Москва   •   Регулярный чемпионат, мужчины
3 октября 21:00   •   не начат
Спартак
Спартак
(Москва)
- : -
СКА
СКА
(Санкт-Петербург)
Кто победит в основное время?
Спартак
Ничья
СКА
Проголосовало 0 человек

Реклама

Живи спортом!