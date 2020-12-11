"Не всегда удача и везение на нашей стороне". Форвард "Барыса" - о поражении, хладнокровии и точном броске

23-летний казахстанский форвард "Барыса" Кирилл Панюков после поражения от "Торпедо" отметил на пресс-конференции, что на результат матча может влиять не только мастерство, но и везение, передает корреспондент Vesti.kz.

Напомним, матч в Нур-Султане завершился победой нижегородского клуба со счетом 3:2. При этом по ходу матча "Барыс" уступал 0:3. Казахстанская команда прервала серию из четырех побед

"Достаточно вязкая игра. Команда соперника хорошо контролировала шайбу, двигалась в нашей зоне. В третьем периоде у нас был момент. Могли в конце сравнивать и вытаскивать игру. Но, к сожалению, не получилось. Готовимся к следующей игре. Нам нужно брать очки в каждом матче.

Были моменты. Не хватило, думаю, хладнокровия в конце. Где-то точно бросить, закрыть вратаря, мимо ног, мимо клюшек найти бросок вот этот. Для завершения не хватило точного паса и броска. Был момент в конце, когда удалилась команда "Торпедо" и вшестером играли. Бывают такие игры. Не всегда удача и везение на нашей стороне. Но тем не менее нужно выходить каждую смену и стараться работать, показывать свой уровень, держать свой уровень", - сказал Панюков.

Завтра, 12 декабря, "Барыс" отправится в Челябинск, где 13 числа сыграет с "Трактором".