"Не смогли его удержать". Скабелка - об уходе Михайлиса, игре Паскуале и легионерах

"Барыс" провел регламентированную встречу с представителями СМИ, на которой главный тренер столичной команды Андрей Скабелка высказался об уходе Никиты Михайлиса и уровне игры канадского вратаря Эдварда Паскуале на "Кубке TANECO" в Казани, сообoают Vesti.kz.

Астанчане проиграли все свои матчи и стали худшей командой на турнире. Подопечные Андрея Скабелки уступили с одинаковым счетом 1:2 ярославскому "Локомотиву" и челябинскому "Трактору", после чего со счетом 2:5 потерпели поражение от "Ак Барса". В матче за третье место с "Локомотивом" последовала очередная неудача - 0:4.

О выступлении Эдварда Паскуале на турнире в Казани:

"Эдвард готовится к сезону, как и вся команда, получает одинаковую тренерскую установку, как и вся команда. Любая пропущенная шайба, как вратари говорят: "мы могли бы ее сработать". На сегодняшний день все находятся в подготовительном состоянии, поэтому ставить под сомнение квалификацию Паскуале нет причин", - приводит слова Скабелки пресс-служба "Барыса".

О легионерах:

"Самоотдача была не низкая, но факт в том, что Райли Барбер приехал за два дня до турнира. Думали, давать ему вообще играть или нет, но посоветовавшись с ним, решили, что через игры он быстрее наберет форму. Это и касается Понтуса Оберга, он чуть раньше приехал. Ребята все в стадии подготовки. Турнир в Казани был для нас первым. До него мы не проводили никаких товарищеских матчей, только были серьезные плодотворные тренировки. Поэтому отработали этот турнир, посмотрели моменты, что-то нам понравилось, что-то нет. Сделали выводы и готовимся к следующим играм.

Об ушедших игроках:

"Если мы говорим про Никиту Михайлиса, то мы не смогли его удержать. Естественно, мы хотели его оставить".

Напомним, "Барыс" стартует в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) домашним матчем против "Салавата Юлаева" 2 сентября.

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