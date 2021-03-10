Это не конец - Воробьев о победе "Металлурга" над "Барысом" в пятом матче серии

Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Илья Воробьев считает, что после победы над "Барысом" в пятом матче серии еще рано расслабляться. На пресс-конференции он отметил, что его команда продемонстрировала хорошую игру.

"Хорошая игра с нашей стороны. Здорово сработали спецбригады. В принципе, много что получалось. Но это не конец, поэтому готовимся к следующей игре", - сказал Воробьев.

Напомним, "Металлург" победил "Барыс" в домашней встрече со счетом 5:1 и повел в серии до четырех побед 3-2. Следующий матч, который может стать решающим, пройдет в Нур-Султане 12 марта - на него уже распроданы все билеты.

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