"Не хватило эмоций". Михайлис назвал причины поражения "Барыса" в пятом матче с "Металлургом"

Главный тренер "Барыса" Юрий Михайлис считает, что отсутствие эмоций стало главной причиной поражения от "Металлурга" в пятом матче серии, сообщает корреспондент Vesti.kz. Комментируя игру, прошедшую в Магнитогорске, на пресс-конференции он отметил, что многое у его подопечных не получалось.

"Скажу так - нам не хватило эмоций. Мы оставили их, наверное, в четвертом матче. Этих эмоций нам не хватило сегодня для победы. Команда старалась, но многое не получалось. Да и, конечно, соперник сегодня был чуть побыстрее, в каких-то моментах единоборства мы проигрывали. Но самое главное - вот этого запала и страсти нам не хватило сегодня", - сказал Михайлис.

Напомним, "Барыс" в гостях проиграл с разгромным счетом 1:5. В серии до четырех побед "Металлург" повел 3-2. Следующая игра, которая может стать решающей, пройдет в Нур-Султане 12 марта - на нее уже распроданы все билеты.

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