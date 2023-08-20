Названа зарплата форварда сборной Казахстана в клубе КХЛ

Стала известна зарплата нападающего сборной Казахстана по хоккею Максима Мухаметова в магнитогорском "Металлурге", сообщают Vesti.kz.

По информации "СЭ", в нынешнем сезоне она составит около 6 миллионов рублей в год (примерно 28,86 миллиона тенге).

24-летний Мухаметов перешел в "Металлург" из столичного "Номада" в это межсезонье. Его соглашение с магнитогорским клубом рассчитано на один год.

Мухаметов - воспитанник "Барыса". Играл за "Снежных Барсов" (2016-2019) и "Номад" (2019-2023). В минувшем чемпионате Казахстана на его счету 37 игр и 39 (19+20) очков при показателе полезности "+18". В плей-офф провел 17 матчей и набрал 20 (8+12) баллов при показателе полезности "+10".

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