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Назван победитель матча КХЛ "Барыс" - СКА

Назван победитель матча КХЛ "Барыс" - СКА
©ХК "Барыс"

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги "Барыс" - СКА. Он поставил на победу петербуржцев, сообщает корреспондент Vesti.kz

Встреча команд пройдет сегодня, 13 февраля, в Астане и начнется в 19:30 по местному времени. Трансляция будет доступна здесь.

"Вот "Барыс" и доигрался тихой сапой до последнего места в Восточной конференции. Причем это уже не такое последнее, которое при одной-единственной победе позволяет взмыть сразу в зону плей-офф. Нет, два очка не перенесут казахстанцев даже на предпоследнее место "Востока", поскольку от него "Барыс" отделяет три очка, а от зоны плей-офф - целых шесть. Да, у казахстанцев не самый сложный календарь в концовке регулярного сезона, но в своем графике, где на одну победу приходится в среднем два с половиной поражения, до зоны плей-офф в этом сезоне они точно не доедут.

СКА нынче чередует победы и поражения, выглядит пока не очень, позволяет себе всякие кадровые эксперименты (может позволить!), проиграл в предыдущем туре в Омске, хоть и не должен был проигрывать. Но даже в таком состоянии по сравнению с "Барысом" выглядит очень даже ничего. И вряд ли позволит себе в столице братского Казахстана второе поражения подряд.

Предположу средний по голевой насыщенности матч, с тоталом от 4,5 и выше. А еще предположу, что питерцы, хоть и без должного настроя (какой может быть настрой против последней команды "Востока"?), но все-таки выжмут-вымучают из казахстанцев два очка. И даже непринципиально, если сделают это за пределами основного времени", - приводит его слова "Рейтинг Букмекеров".

Напомним, СКА c 95 очками уверенно лидирует в таблице Западной конференции, а "Барыс" с 59 очками идет на последней, 11-й строчке "Востока".

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ

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