Прямая трансляция матча "Барыса" с лидером КХЛ

Сегодня, 13 февраля, "Барыс" проведет очередной матч в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Соперником выступит питерский СКА, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдет в Астане и начнется в 19:30 по местному времени. Ее в прямом эфире покажет телеканал Qazsport. Онлайн-трансляция будет доступна здесь.

СКА c 95 очками уверенно лидирует в таблице Западной конференции, а "Барыс" с 59 очками идет на последней, 11-й строчке "Востока".

Далее астанчан ждет домашняя игра с минским "Динамо" 15 февраля.

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