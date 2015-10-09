"Нашлись игроки, которые сломали игровую дисциплину". Кравец - о поражении "Барыса"

Главный тренер "Барыса" Михаил Кравец подвёл итоги матча против "Металлурга" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, передают Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Магнитогорске, завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев.

"Ребята хорошо начали игру - уверенно, мощно и активно. Забили хороший быстрый гол и продолжали до конца периода играть правильно. К сожалению, во втором периоде нашлись игроки, которые сломали игровую дисциплину. Не потому что они не соображают. У кого-то не хватает опыта, у кого-то мастерства, у кого-то не хватает терпения выполнять работу, тем более против такой команды. Ситуация такая, что нужно потерпеть, играть на команду. Не нужно надеяться, что мы забьём гол, побежав впятером, зная, что отличная контратака у "Металлурга". Сразу и появляются пропущенные шайбы. Многим нужно продолжать учиться и фокусироваться с первой и до последней секунды матча", - приводит слова тренера Шайба.kz.