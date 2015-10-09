Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
КХЛ
Сегодня 18:53
 

Камбэк решил исход матча "Барыса" против лидера КХЛ

Астанинский "Барыс" потерпел поражение от магнитогорского "Металлурга" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Магнитогорске и завершилась со счётом 5:2 в пользу "Магнитки". При этом первыми успеха добились гости, но несмотря на это, хозяева не только отыгрались, но и одержали убедительную победу.

В составе гостей отличились Тайс Томпсон (1-я минута) и Максим Мухаметов (49-я). На это магнитогорцы ответили точными бросками Александра Петунина (5-я), Романа Канцерова (25-я, 39-я), Дмитрия Силантьева (38-я) и Валерия Орехова (53-я).

"Металлург", набрав 50 очков, закрепил своё лидерство в таблице Восточной конференции, где "Барыс" с 27 очками занимает предпоследнее, десятое место.

"Барыс" завершит выездную серию в КХЛ матчем против новосибирской "Сибири" 1 декабря.

