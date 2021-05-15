Нападающий сборной Казахстана отреагировал на переход в состав обладателя Кубка Гагарина

25-летний нападающий сборной Казахстана по хоккею Дмитрий Шевченко попрощался с болельщиками столичного "Барыса" после перехода в омский "Авангард", который в минувшем сезоне впервые в истории завоевал Кубок Гагарина, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Четыре прекрасных сезона в "сине-белой" семье "Барыса" подходят к завершению, и приходится прощаться со всеми. Хочу поблагодарить все руководство, что верили в меня. Всем болельщикам спасибо за поддержку. Своим партнерам по команде. Я буду очень скучать по вам. Не прощаюсь, а говорю до свидания! До новых встреч, Астана!" - написал он на своей странице в Instagram.

Отметим, что казахстанский клуб получит денежную компенсацию за этот трансфер. Ранее своим мнением по новичку поделился генеральный менеджер омичей Алексей Волков.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!