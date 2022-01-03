"Набирают очки четыре встречи кряду". "Барыс" предупредили об опасности в матче с аутсайдером КХЛ

Официальный сайт Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "вспомнил" о поражении "Барыса" в Риге, упомянув о возвращении в Нур-Султан бывшего главного тренера Владимира Крикунова.

Матч начнется в 17:00 на столичном льду и станет первым для соперников в 2022 году.

"В богатой тренерской карьере рулевого динамовцев Владимира Крикунова было много клубов, и "Барыс" не является исключением. Астанчане завершили ушедший календарный год на восьмом месте в Восточной конференции, и это несмотря на поражение от "Салавата Юлаева" (1:2).

До этого коллектив Юрия Михайлиса в очном противостоянии победил главного конкурента в борьбе за плей-офф "Автомобилиста" (3:2 Б), за счет чего сформировал двухочковое преимущество над уральцами. Рижане идут последними в Западной конференции, на два балла отставая от располагающегося на строчку выше "Витязя".

Динамовцы набирают очки четыре встречи кряду, в последней подопечные Крикунова на выезде переиграли "Торпедо" (4:3 ОТ). Самыми результативными у "Барыса" в последних пяти встречах стали Линден Вей (2+1) и Джо Морроу (0+3). В составе гостей — Гинтс Мейя (2+2). Мартиньш Карсумс в самом скором времени может достичь 300-очковой отметки в КХЛ (сейчас - 299)", - проинформировали в Лиге.

Добавим, что ранее КХЛ отменила матч с участием прямого конкурента "Барыса" в гонке за плей-офф, а встреча казахстанцев с рижанами будет показана в прямом эфире.

"Барыс" с 42 очками идет восьмым в Восточной конференции, а "Динамо" с 37 баллами расположилось на последнем 12-м месте на "Западе".