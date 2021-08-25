"Мы мощно играем с топами". В "Барысе" рассказали о подготовке к сезону, календаре КХЛ и допуске болельщиков на трибуны

Сегодня, 25 августа, главный тренер хоккейного клуба "Барыс" Юрий Михайлис ответил на вопросы журналистов о предстоящем сезоне, назвал линию, нуждающуюся в усилении, и высказался о календаре Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz. Также о вакцинации спортсменов, допуске болельщиков на матчи и бюджете рассказал президент клуба Борис Иванищев.

Наставник команды очень позитивно начал беседу. Он отметил, что подготовка к сезону проходит плодотворно.

- Мы довольны всеми проведенными матчами. Каждый из них был поучительным для нас. Конечно, хотелось бы, чтобы был мощный турнир с соперниками уровня КХЛ. В связи с пандемией пришлось задействовать две местные команды. Уже со сборной Беларуси мы сыграли надежно в обороне и здорово в атаке. Особенно во второй игре я доволен выполнением задачи, - отметил Михайлис.

- Что планируете делать в оставшееся время до старта КХЛ?

- Мы будем готовиться. У нас тренировочный процесс. Подведем команду в оптимальном составе. Пока не планируются контрольные матчи.

- Об усилении команды?

- От нас ушли шесть защитников. Нам бы не помешал защитник. Мы пока ищем, согласуем с тренером. Мы приобретем игрока на эту позицию в первое или второе звено.

- Что можете сказать о Максиме Мусорове?

- Мы на него рассчитываем. Его физическое состояние оставляет желать лучшего.

- Ваше мнение по календарю?

- Очень тяжелый. Будет больше игр с топовыми командами. Наша команда мощно настраивается на топовые команды. Возможно, это даже плюс.

- Как обстоят дела с молодежью?

- Ребята прошли молодежный лагерь. Они и с первой командой поиграли. У них огромное желание внести вклад в первую команду. Они будут работать и получат шанс в первой команде. Есть большая вероятность, что молодежь будет играть в матчах основной команды.

- Насколько вам не хватало болельщиков на трибунах?

- Нам не хватало наших болельщиков. Какой-то процент игр мы проиграли из-за отсутствия болельщиков. Команда ждет их возвращения.

- Дастин Бойд возвращается. Хотели бы его в команду?

- Уровень мастерства Бойда позволяет ему вернуться. Он выдаст неплохой сезон. Мне, как тренеру "Барыса", он был бы интересен. Однако есть молодежь, которая растет и уже наступает на пятки.

В свою очередь президент "Барыса" рассказал о режиме команды, допуске болельщиков и контрактах игроков.

- Впервые в этом году мы получили компенсацию за трех хоккеистов. Рады за Панюкова, хотим, чтобы он рос как игрок. Мы рады, что наши игроки выступают за топовые клубы. Значит, мы работаем и растем. Они освобождают место для молодежи. В этом году у нас за команду играет 17-летний парень, - отметил Иванищев.

- Есть ли информация о допуске болельщиков на матчи?

- Мы работаем над этим. Наш дворец спорта зарегистрирован в программе "Ашык". Он идет в лидирующей группе. Мы написали в Минздрав, и если межведомственная комиссия разрешит, то в сентябре, может, уже разрешат.

- Будут ли повышены зарплаты казахстанским игрокам?

- Контракт заключается на год или два. Он действует на протяжении всего времени. Единственное, за хорошее выполнение задач можно переподписать контракт на увеличение зарплаты. Это все зависит от игры хоккеистов.

- Можете озвучить бюджет?

- У нас бюджет утвержден с конца июля. Цифры озвучить не могу.

- Какие задачи стоят перед "Барысом"?

- Попасть в плей-офф и пробиться как можно дальше. Хотелось бы, чтобы наша молодежь была наиграна и повышала свое мастерство.

- Расскажите о вакцинации команды?

- 90 процентов персонала и хоккеистов вакцинированы. Мы ставим "Спутник". Несмотря на это, команда будет работать в закрытом режиме.

- Будут ли проводиться матчи в Алматы?

- Вряд ли в этом сезоне будут матчи в Алматы. Надо, чтобы нормализовалась ситуация.

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